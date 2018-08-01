осенью казанцы поедут отдыхать в Крым, Грузию и Турцию

1 Авг. 16:01 2018-08-01T16:01:32+03:00

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Ресурс ozon.travel провело исследования брони авиабилетов и выяснило, куда казанцы отправятся отдыхать осенью, в бархатный сезон.

Оказалось, что большинство из них проведет теплые осенние дни в Крыму – туда отправится 31% туристов. Авиабилет туда в среднем стоит 6 300 рублей. Спрос на это направление по сравнению с прошлым годом значительно вырос: в 2017 году бархатный сезон на российском полуострове провело лишь 8% горожан. Далее по популярности идет Сочи, куда поедут 20% казанцев. Также популярны среди внутренних направлений Санкт-Петербург, Анапа, Краснодар и Калининград.

Из зарубежных стран лидером является Грузия - там проведут осенний отпуск 10% казанцев. По сравнению с прошлым годом спрос на это направление вырос больше, чем в три раза. Вырос спрос и на Турцию: с шестого места в рейтинге зарубежных стран для отдыха в бархатный сезон она поднялась на второе. Замыкает тройку Италия.

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