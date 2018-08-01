В Казани запускают новую экскурсию «О, мой гид!»

1 Авг. 17:47 2018-08-01T17:47:16+03:00

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Татарстанский бренд Visit Tatarstan запускает новую экскурсию «О, мой гид!». Проводить ее будут гиды-известные горожане. Первая экскурсия состоится уже в эту пятницу, 3 августа. Гидом станет председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

Он проведет тур «Эхо мундиаля» и расскажет о наследии ЧМ-2018 в Казани. Начнется прогулка в 10.45 и будет идти два часа. Гостей собирают у отеля «Рамада», рядом с которым расположены граффити-портреты Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Луки Модрича. Завершится тур на стадионе «Казань Арена». Часть пути экскурсанты преодолеют на автобусе.

В следующих экскурсиях темы пеших прогулок будут совпадать со сферой, в которой приглашенный гид является экспертом. Проходить они будут раз в неделю до октября 2018 года. Участие для всех желающих бесплатное, по предварительной регистрации.

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