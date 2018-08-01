Бывший вратарь "Рубина" Рыжиков перебрался в самарские "Крылья Советов"
Стало известно, где продолжит карьеру голкипер Сергей Рыжиков. Он подписал контракт с самарскими "Крыльями Советов". Срок соглашения рассчитан на два сезона. Рыжиков в самарском клубе будет выступать под №1.
Сергей Рыжиков - знаковая фигура для казанского футбола. Он 11 лет провел в составе "Рубина". В составе казанского клуба он дважды выигрывал чемпионат России, дважды завоевывал суперкубок страны и однажды становился победителем Кубка России.
В минувшем сезоне он не так часто появлялся в составе "Рубина", а по окончании чемпионата страны покинул команду.
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