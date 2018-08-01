Казанец проник в продуктовый магазин из-за острого голода
Экипаж ЧОП "Дельта. Системы безопасности" 31июня в 22.45 получил сигнал о том, что на охраняемом компанией продуктовом магазине на улице Родина сработала сигнализация.
Уже на месте в ходе осмотра было установлено, что с тыла павильона есть отогнутый профнастил, а рядом лежит монтировка. Когда ЧОПовцы вместе с собственником зашли в магазин, то обнаружили там и задержали незнакомого мужчину.
Он признался, что забрался в магазин при помощи монтировки, отогнув профнастил сзади здания. Причиной назвал острый голод, внезапно напавший на него поздним вечером.
Нарушитель, был передан сотрудниками полиции для дальнейшего разбирательства.
Казанец проник в продуктовый магазин из-за острого голода.
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