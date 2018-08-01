2018-08-01T14:51:51+03:00
Происшествия

В Чебоксарах будут судить 18-летнего парня за убийство и выкидывание тела из окна 5 этажа

На теле жертвы насчитали не менее 25 ножевых ранений
Олег ЛУГОВОЙ
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Тело убитого нашли утром на улице.Тело убитого нашли утром на улице.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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18-летнего жителя столицы Чувашии обвиняют в убийстве с особой жестокостью.

По версии следствия, вечером 14 октября прошлого года в подъезде одного из домов на улице Пирогова в Чебоксарах парень случайно познакомился с 33-летним местным жителем. Новые знакомые прошли в квартиру последнего. Там они начали выпивать.

Во время застолья между ними возникла ссора. В ходе которой 18-летний гость схватил со стола кухонный нож. Им он нанес хозяину квартиры не менее 25 ударов по в голову, шею и телу.

После этого парень вытолкнул мужчину из окна 5 этажа. Его тело на улице нашли прохожие на следующее утро.

- Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы оснований для признания обвиняемого невменяемым не установлено. Расследование завершено, и все материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщают в следственном комитете Чувашии.

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