В Чебоксарах будут судить 18-летнего парня за убийство и выкидывание тела из окна 5 этажа
18-летнего жителя столицы Чувашии обвиняют в убийстве с особой жестокостью.
По версии следствия, вечером 14 октября прошлого года в подъезде одного из домов на улице Пирогова в Чебоксарах парень случайно познакомился с 33-летним местным жителем. Новые знакомые прошли в квартиру последнего. Там они начали выпивать.
Во время застолья между ними возникла ссора. В ходе которой 18-летний гость схватил со стола кухонный нож. Им он нанес хозяину квартиры не менее 25 ударов по в голову, шею и телу.
После этого парень вытолкнул мужчину из окна 5 этажа. Его тело на улице нашли прохожие на следующее утро.
- Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы оснований для признания обвиняемого невменяемым не установлено. Расследование завершено, и все материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщают в следственном комитете Чувашии.
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