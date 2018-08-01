Лесоруб из Чувашии едет на Чемпионат мира-2018 среди вальщиков леса

1 Авг. 14:36 2018-08-01T14:37:15+03:00

Артем Шашков поедет на соревнования в Норвегию Фото: Из материалов пресс-службы

Турнир пройдет в Норвегии со 2 по 5 августа

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Со 2 по 5 августа в норвежском Лиллехаммере состоится Чемпионат мира-2018 среди вальщиков леса. В состав сборной России вошел житель чувашского поселка Сосновка Артем Шашков. Он является неоднократным победителем республиканского конкурса профмастерства «Лучший вальщик леса», призером Чемпионата России среди вальщиков леса «Лесоруб».

Тренировочные сборы перед турниром прошли в мае в Чехии, где 45 лучших лесозаготовителей мира из Австрии, Англии, Германии, Голландии, Италии, Сербии, Словении, России, Франции, Швейцарии, Эстонии, Финляндии, Швеции, Чехии, и Украины, включая победителей Чемпионатов мира прошлых лет, выясняли, кто достоен участвовать в состязаниях в Норвегии.

В итоге, в упорной борьбе, на сборах в соревнованиях победил Артем Шашков, член сборной команды лесорубов России, сообщает министерство экономического развития Чувашии.

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