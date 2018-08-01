Требования кредиторов к лишенному лицензии банку «Камский горизонт» в Татарстане превысил миллиард рублей
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) опубликовало отчет конкурсного управления лишенного лицензии набережночелнинского коммерческого банка «Камский горизонт».
Так, с 11 января 2017 года по 30 июня 2018 года требования, предъявленные кредиторами, к банку превысил отметку в один миллиард рублей.
В списке кредиторов 231 лицо. В реестре требований значится сумма порядка 382 миллионов рублей. Пока людям смогли выплатить только 58,5 миллионов рублей.
Напомним, коммерческий банк «Камский горизонт» в Набережных Челнах был лишен лицензии 3 ноября 2016 года, а 11 января следующего года организация была признана банкротом. Конкурсным управляющим является Агентство по страхованию вкладов.
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