Требования кредиторов к лишенному лицензии банку «Камский горизонт» в Татарстане превысил миллиард рублей

1 Авг. 13:39 2018-08-01T13:39:37+03:00

Пока людям смогли выплатить только 58,5 миллионов рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Об этом сообщает конкурсный управляющий Агентство по страхованию вкладов

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Агентство по страхованию вкладов (АСВ) опубликовало отчет конкурсного управления лишенного лицензии набережночелнинского коммерческого банка «Камский горизонт».

Так, с 11 января 2017 года по 30 июня 2018 года требования, предъявленные кредиторами, к банку превысил отметку в один миллиард рублей.

В списке кредиторов 231 лицо. В реестре требований значится сумма порядка 382 миллионов рублей. Пока людям смогли выплатить только 58,5 миллионов рублей.

Напомним, коммерческий банк «Камский горизонт» в Набережных Челнах был лишен лицензии 3 ноября 2016 года, а 11 января следующего года организация была признана банкротом. Конкурсным управляющим является Агентство по страхованию вкладов.

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