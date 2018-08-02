Жителя Марий Эл будут судить за убийство из мести

2 Авг. 12:35 2018-08-02T12:36:14+03:00

Утверждается, что он подкрался к своей жертве с ножом, когда та смотрела телевизор

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29-летнего жителя Новоторъяльского района обвиняют в убийстве 62-летней пенсионерки.

Преступление было совершено вечером 10 мая текущего года в одной из деревень района. По версии следствия, мужчина поссорился со своей знакомой и решил отомстить, расправившись с ее матерью.

Обвиняемый надел перчатки, взял нож и пробрался к своей жертвы, которая как раз проживала в соседней квартире. В этот момент пенсионерка смотрела телевизор, и злоумышленник, подкравшись со спины, ударил ее ножом в шею. Женщина скончалась на месте.

Когда злоумышленника задержали, то он во всем признался, выдал место, где спрятал нож и перчатки.

- Расследование уголовного дела завершено, все материалы переданы в суд, - сообщают в следственном комитете Марий Эл.

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