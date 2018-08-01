Появилось видео, как в Чувашии перевернулась цистерна с соляной кислотой
Авария с грузовой иномаркой-цистерной произошла 27 июля в 13.51 в Цивильске. Напомним, там на разворотном кольце опрокинулась цистерна, перевозящая соляную кислоту.
Сейчас, появилось видео, которое было записано видеорегистратором автомобиля, стоявшего в момент аварии перед разворотным кольцом. Камера запечатлела, как водитель большегруза пытается преодолеть кольцо на приличной скорости, и автомобиль уже начинается складываться, после чего и произошло опрокидывание.
Появилось видео, как в Чувашии перевернулась цистерна с соляной кислотой.
Из автомобиля на дорогу вылилось около четырех тонн опасной жидкости. Сотрудники правоохранительных органов работали на месте аварии в противогазах, чтобы не отравиться ядовитыми парами.
На место выезжали сотрудники Роспотребнадзора Чувашии. На следующий после аварии день содержание паров кислоты в воздухе было в пределах нормы.
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