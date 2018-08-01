2018-08-01T13:50:03+03:00
Происшествия

Появилось видео, как в Чувашии перевернулась цистерна с соляной кислотой

Авария произошла в Цивильске [видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Авария с грузовой иномаркой-цистерной произошла 27 июля в 13.51 в Цивильске. Напомним, там на разворотном кольце опрокинулась цистерна, перевозящая соляную кислоту.

Сейчас, появилось видео, которое было записано видеорегистратором автомобиля, стоявшего в момент аварии перед разворотным кольцом. Камера запечатлела, как водитель большегруза пытается преодолеть кольцо на приличной скорости, и автомобиль уже начинается складываться, после чего и произошло опрокидывание.

Появилось видео, как в Чувашии перевернулась цистерна с соляной кислотой.

Из автомобиля на дорогу вылилось около четырех тонн опасной жидкости. Сотрудники правоохранительных органов работали на месте аварии в противогазах, чтобы не отравиться ядовитыми парами.

На место выезжали сотрудники Роспотребнадзора Чувашии. На следующий после аварии день содержание паров кислоты в воздухе было в пределах нормы.

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