ГИБДД Казани ищет очевидцев аварии на трассе М7
Сотрудники ГИБДД УМВД Казани просят откликнуться очевидцев аварии, которая произошла 31 мая в 20.00 на федеральной трассе М7 «Москва-Уфа».
По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Приора», следуя по трассе М-7 со стороны улицы Залесной в направлении поселка Ново-Николаевка, на 787 километре автодороги грубо нарушил правила дорожного движения. А именно - он выехал встречку и врезался в «Шкоду». 60-летний водитель чешской иномарки получил травмы. Сидевший же за рулем «Лады» с места аварии скрылся.
Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данного происшествия откликнуться по телефонам: (843) 5-333-819, 5-333-848.
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