ГИБДД Казани ищет очевидцев аварии на трассе М7

1 Авг. 20:02 2018-08-01T20:02:30+03:00

В этом ДТП пострадал человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Сотрудники ГИБДД УМВД Казани просят откликнуться очевидцев аварии, которая произошла 31 мая в 20.00 на федеральной трассе М7 «Москва-Уфа».

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Приора», следуя по трассе М-7 со стороны улицы Залесной в направлении поселка Ново-Николаевка, на 787 километре автодороги грубо нарушил правила дорожного движения. А именно - он выехал встречку и врезался в «Шкоду». 60-летний водитель чешской иномарки получил травмы. Сидевший же за рулем «Лады» с места аварии скрылся.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данного происшествия откликнуться по телефонам: (843) 5-333-819, 5-333-848.

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