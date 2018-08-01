В Казани женщина-водитель сбила 82-летнюю пенсионерку

1 Авг. 16:42 2018-08-01T16:42:57+03:00

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Наезд произошел в Кировском районе столицы Татарстана во вторник, 31 июля. На улице Краснококшайской в 16.40 во дворе жилого дома 29-летняя женщина-водитель автомобиля «Лифан», по предварительным данным, не выбрала безопасную скорость и дистанцию, и в итоге сбила пенсионерку.

На место аварии вызывали медиков. Врачи «скорой помощи», осмотрев 82-летнюю пострадавшую диагностировали у нее ушиб грудной клетки, сообщили в ГИБДД УМВД Казани.

В отношении женщины-водителя на месте наезда составлен административный протокол.

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