В Казани женщина-водитель сбила 82-летнюю пенсионерку
Наезд произошел в Кировском районе столицы Татарстана во вторник, 31 июля. На улице Краснококшайской в 16.40 во дворе жилого дома 29-летняя женщина-водитель автомобиля «Лифан», по предварительным данным, не выбрала безопасную скорость и дистанцию, и в итоге сбила пенсионерку.
На место аварии вызывали медиков. Врачи «скорой помощи», осмотрев 82-летнюю пострадавшую диагностировали у нее ушиб грудной клетки, сообщили в ГИБДД УМВД Казани.
В отношении женщины-водителя на месте наезда составлен административный протокол.
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