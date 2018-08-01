2018-08-01T11:58:47+03:00
Авто

В Казани ремонт дороги на улице Магистральная выполнен на 70%

Реконструкция проезжей части проходит на отрезке длиной в 3,5 километра
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: metshin.ruФото: metshin.ru
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В эту среду мэр Казани Ильсур Метшин решил проконтролировать ход работ по ремонту дороги на улице Магистральная. Там ему сообщили, что на сегодня все работы здесь выполнены на 70%.

Напомним, речь идет об отрезке длиной в 3,5 километра. В итоге в скором будущем самая «убитая» дорога в Казани приобретет новое дорожное покрытие и станет четырехполосной шириной в 14 метров. Отметим, ремонт на улице магистральная не проводился в течение 20 лет.

- Раньше здесь был старый водопровод, который регулярно «прорывался», из-за этого дорогу заливало водой, она проваливалась. Мы каждый год ее латали, но это ни к чему не приводило – только заделаем дырки, она опять проваливалась из-за неисправных сетей, - рассказал председатель комитета внешнего благоустройства Исполкома Казани Игорь Куляжев.

Так, что помимо замены асфальта, на улице проходит и реконструкция подземных коммуникаций. Полностью завершить ремонт дороги за 622,8 млн рублей планируется в начале декабря этого года.

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