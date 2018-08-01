В Казани ночью неизвестные подожгли четыре автомобиля

1 Авг. 11:41 2018-08-01T11:41:45+03:00

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Пожар начался ночью 1 августа на улице Гагарина в Московском районе столицы Татарстана. Между двух домов - №24 и №26, были припаркованы автомобили. Неизвестные подожгли немецкую иномарку БМВ, с нее огонь перекинулся на три других автомобиля - Опель, КИА и Ладу.

На место выезжали пожарные МЧС Татарстана. Им удалось справиться с огнем, но машинам был причинен значительный ущерб.

Фото: МЧС Татарстана

В этом ЧП пострадали только автомобили, обошлось без человеческих жертв, сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

Фото: МЧС Татарстана

Розыском поджигателей или поджигателя будут заниматься правоохранительные органы.

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