В Казани в аварии пострадали три человека

1 Авг. 12:28 2018-08-01T12:28:48+03:00

В ДТП участвовали две иномарки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После столкновения одна из машин снесла ограждение между дорогой и тротуаром

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Две иномарки - КИА и Шкода столкнулись во вторник, 31 июля, в 22.55 на перекрестке улиц Фукса и Карла Маркса. По правилам дорожного движения 20-летний водитель КИА должен был уступить дорогу Шкоде.

Но неопытный водитель, получивший удостоверение на право управлять транспортным средством всего два месяца назад, не обратил внимание на дорожный знак «Уступи дорогу».

В результате столкновения корейская иномарка отлетела с перекрестка в сторону дома, сбив ограждение между дорогой и тротуаром.

Три приятеля водителя оказались в больнице с травмами различной степени тяжести: 18-летний молодой человек получил тупую травму живота, 19-летняя девушка получила ушиб головы и еще один 18-летний молодой человек получил травму шейного отдела позвоночника, сообщили в ГИБДД УМВД Казани.

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