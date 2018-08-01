В Казани во дворе дома при движении назад машина сбила 10-летнего велосипедиста
Наезд на юного велосипедиста произошел 31 июля в 15.00 во дворе жилого дома №43а по Сибирскому тракту. По предварительным данным, 59-летний водитель иномарки «Тойота» грубо нарушил правила дорожного движения - он при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра, и сбил ребенка.
Во дворе дома катался десятилетний велосипедист. Мальчик был без сопровождения взрослых, и попал под колеса иномарки.
- В результате ДТП ребенок получил ушиб головы, - сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД Казани.
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