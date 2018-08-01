Средняя заплата в Набережных Челнах превысила 35 тысяч рублей
Жители Набережных Челнов стали больше зарабатывать. Так, по итогам первой половины 2018 года средний заработок в татарстанском автограде составил 35,5 тысяч рублей. Такие цифры приводятся в отчете местного исполкома. В итоге жалование выросло на 14%.
Кроме роста среднего заработка в отчете экономического и социального развития татарстанского автограда значится, например, увеличение сразу на 27% объема товаров собственного производства, а также увеличение на 7,5% оборота розничной торговли. Он вырос до 74,4 миллиардов рублей.
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