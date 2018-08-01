В Альметьевске пожарные вынесли из огня женщину
Пожар в квартире на четвертом этаже многоэтажного нового жилого дома на улице Рината Галеева начался в 1.26 в среду, 1 августа. Здание оборудовано автономными пожарными извещателями, но, как позже оказалось, хозяйка загоревшейся квартиры вытащила из них батарейки.
Именно поэтому женщина и не знала, что у нее на кухне начало все гореть. Когда дверь квартиры вскрыли пожарные, то обнаружили 35-летнюю хозяйку в бессознательном состоянии - она уже получила отравление продуктами горения.
Также пожарные помогли эвакуироваться 15 другим жильца этого подъезда.
В результате происшествия сгорел холодильник, обои и частично кухонный гарнитур. Общая площадь пожара составила пять квадратных метров.
Предварительная причина – нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования, сообщили в МЧС Татарстана.
Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»