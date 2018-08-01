В Альметьевске пожарные вынесли из огня женщину

1 Авг. 11:05 2018-08-01T11:05:59+03:00

Также они помогли эвакуироваться 15 ее соседям

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Пожар в квартире на четвертом этаже многоэтажного нового жилого дома на улице Рината Галеева начался в 1.26 в среду, 1 августа. Здание оборудовано автономными пожарными извещателями, но, как позже оказалось, хозяйка загоревшейся квартиры вытащила из них батарейки.

Именно поэтому женщина и не знала, что у нее на кухне начало все гореть. Когда дверь квартиры вскрыли пожарные, то обнаружили 35-летнюю хозяйку в бессознательном состоянии - она уже получила отравление продуктами горения.

Также пожарные помогли эвакуироваться 15 другим жильца этого подъезда.

В результате происшествия сгорел холодильник, обои и частично кухонный гарнитур. Общая площадь пожара составила пять квадратных метров.

Предварительная причина – нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования, сообщили в МЧС Татарстана.

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