В Татарстане "Шевроле" подрезал КАМАЗ и улетел в кювет

1 Авг. 10:26 2018-08-01T10:26:00+03:00

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Сам спровоцировал аварию 55-летний житель Алькеевского района республики. Мужчина управлял автомобилем "Шевроле Круз", и во вторник, 31 июля, на перекрестке поселков Старые Салманы и Старые Салманы подрезал КАМАЗ.

Этот маневр оказался сложным для водителя легковушки - он не справился с управлением и вылетел в кювет, где перевернулся. Автомобиль приземлился в придорожную канаву.

Трамы получил пассажир, находившийся в иномарке. С различной степени травмами он отправлен в ЦРБ Базарных Матак.

Легковушка упала в кювет и перевернуласьФото: МЧС Татарстана

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