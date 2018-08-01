В Татарстане "Шевроле" подрезал КАМАЗ и улетел в кювет
Сам спровоцировал аварию 55-летний житель Алькеевского района республики. Мужчина управлял автомобилем "Шевроле Круз", и во вторник, 31 июля, на перекрестке поселков Старые Салманы и Старые Салманы подрезал КАМАЗ.
Этот маневр оказался сложным для водителя легковушки - он не справился с управлением и вылетел в кювет, где перевернулся. Автомобиль приземлился в придорожную канаву.
Трамы получил пассажир, находившийся в иномарке. С различной степени травмами он отправлен в ЦРБ Базарных Матак.
Легковушка упала в кювет и перевернуласьФото: МЧС Татарстана
Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте»,«Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»