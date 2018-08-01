В Набережных Челнах в День десантника будут запускать воздушных змеев

1 Авг. 10:18 2018-08-01T10:18:12+03:00

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2 августа в Набережных Челнах пройдет ряд мероприятий, посвященных Дню ВДВ. В частности, в 17:30 в парке Победа пройдет праздник под девизом «Тут на Высоте можно всё!».

- Цель праздника – воспитание нравственно-патриотических чувств в игровой форме. Всех участников ждет мастер-класс по изготовлению воздушных змеев, интерактивная программа с конкурсами и призами. Самым запоминающимся моментом праздника станет запуск воздушных змеев, - отметии в мэрии Набережных Челнов.

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