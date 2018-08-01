В Казани на полтора месяца ограничат движение на двух улицах

1 Авг. 09:51 2018-08-01T09:51:57+03:00

До 21 сентября перекроют улицы Ботаническая и Роторная

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В Казани очередное перекрытие дорог. Так, до 21 сентября будет ограничено движение транспорта по улицам Ботаническая и Роторная. Соответствующее распоряжение подписано в Исполкоме города.

На улице Ботаническая будет перекрыто движение на участке от улицы Шаляпина до улицы Родины. На улице Роторная движение ограничат на участке от улицы Ботаническая до улицы Павлюхина.

- Ограничение связано с проведением работ по ремонту проезжей части и с устройством ливневой канализации, - сообщили в мэрии Казани.

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