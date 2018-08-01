Казанского студента-медика отчислили за то, что он ушел через противопожарный выход
Второкурснику Казанского медуниверситета в апреле объявили об отчислении с курса за то, что он грубо нарушил Устав вуза в части дисциплинарных требований, предъявляемых к студентам. Проступок молодого человека заключался в том, что он покинул здание университета через запасной противопожарный выход.
Это решение студент счел незаконным и потребовал восстановить его в вузе. Вахитовский районный суд, расссмотрев это дело, требования студента поддержал и вынес решение о восстановление студента в медуниверситете.
Фемида сочла, что предпринятое руководством вуза решение явно несоразмерно тяжести содеянного - нарушения дисциплины внутреннего распорядка учебного заведения.
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