Казанского студента-медика отчислили за то, что он ушел через противопожарный выход

1 Авг. 09:18 2018-08-01T09:18:55+03:00

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Второкурснику Казанского медуниверситета в апреле объявили об отчислении с курса за то, что он грубо нарушил Устав вуза в части дисциплинарных требований, предъявляемых к студентам. Проступок молодого человека заключался в том, что он покинул здание университета через запасной противопожарный выход.

Это решение студент счел незаконным и потребовал восстановить его в вузе. Вахитовский районный суд, расссмотрев это дело, требования студента поддержал и вынес решение о восстановление студента в медуниверситете.

Фемида сочла, что предпринятое руководством вуза решение явно несоразмерно тяжести содеянного - нарушения дисциплины внутреннего распорядка учебного заведения.

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