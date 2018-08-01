В Чебоксарах два человека пострадали в ночной аварии
Авария с участием ВАЗ-2115 и "Лады Приоры" произошла в 22.47 во вторник, 31 июля, на Московском проспекте у дома №40. Там водитель "Лады Приоры" нарушил ПДД - он не уступил дорогу "пятнадцатой", которая имела преимущество в движении. В результате этого произошло столкновение.
Водители обоих автомобилей не пострадали, но помощь медиков потребовалась пассажирам этих легковушек. Женщину зажало в салоне "Лады Приоры". Ее смогли деблокировать до приезда спасателей очевыдцы и сотрудники ГИБДД МВД Чувашии. Все пострадавшие доставлены в больницу.
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