В Чебоксарах два человека пострадали в ночной аварии

1 Авг. 08:49 2018-08-01T08:49:44+03:00

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Авария с участием ВАЗ-2115 и "Лады Приоры" произошла в 22.47 во вторник, 31 июля, на Московском проспекте у дома №40. Там водитель "Лады Приоры" нарушил ПДД - он не уступил дорогу "пятнадцатой", которая имела преимущество в движении. В результате этого произошло столкновение.

Водители обоих автомобилей не пострадали, но помощь медиков потребовалась пассажирам этих легковушек. Женщину зажало в салоне "Лады Приоры". Ее смогли деблокировать до приезда спасателей очевыдцы и сотрудники ГИБДД МВД Чувашии. Все пострадавшие доставлены в больницу.

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