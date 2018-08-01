Из-за строительства водопровода в Казани ограничат движение по улице Большой Красной

1 Авг. 08:22 2018-08-01T08:22:33+03:00

На улице Большой Красной будет частично ограниченно движение Фото: Из материалов пресс-службы

Это временная мера будет действовать до 3 сентября

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Исполком столицы Татарстана подписал распоряжение о частичном ограничение движения автотранспорта по улице Большая Красная. Возле дома №12 началось строительство водопровода, и работы по возведению коммунального водопровода требуют работ на проезжей части.

Вот в связи с этими работами и было принято решение ограничить движение транспорта на этом участке, сообщили в мэрии Казани.

Ограничение будет временным, действовать до 3 сентября. Водителей просят учитывать это при планировании маршрута и соблюдать все установленные на этом участке временные знаки.

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