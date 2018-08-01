Из-за строительства водопровода в Казани ограничат движение по улице Большой Красной
Исполком столицы Татарстана подписал распоряжение о частичном ограничение движения автотранспорта по улице Большая Красная. Возле дома №12 началось строительство водопровода, и работы по возведению коммунального водопровода требуют работ на проезжей части.
Вот в связи с этими работами и было принято решение ограничить движение транспорта на этом участке, сообщили в мэрии Казани.
Ограничение будет временным, действовать до 3 сентября. Водителей просят учитывать это при планировании маршрута и соблюдать все установленные на этом участке временные знаки.
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