2018-07-31T19:30:02+03:00
Происшествия

В Татарстане виновных в массовом отравлении детей в школьной столовой приговорили к штрафам

При этом самая большая сумму, которую придется выплатить осужденным, это всего 70 тысяч рублей
Олег ЛУГОВОЙ
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Подсудимые свою вину признали в полном объеме.Подсудимые свою вину признали в полном объеме.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Экс-директора Казанбашской основной общеобразовательной школы Арского района 41-летнего Айдара Сафиуллина признали виновным в халатности, а 51-летнюю повара Рамзию Хазиеву – в нарушение санитарно–эпидемиологических правил.

На суде было установлено, что 7 февраля этого года, у Хазиевой и членов ее семьи проявились симптомы желудочно-кишечного расстройства. Повар об этом сообщила директору, но не пошла к врачу. Вместо этого она вернулась на работу в столовую. А Сафиуллин, зная о болезни повара, разрешил ей готовить еду для детей.

В итоге с 10 по 13 февраля норовирусную инфекцию подхватили 46 человек, из них 44 это дети. Все они попали в больницу.

- Вину Сайфуллин и Хазиева признали в полном объеме. Приговором суда первому назначено наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей, второй - 20 тысяч рублей, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

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