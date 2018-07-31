2018-07-31T18:46:17+03:00
Происшествия

В Чувашии учителя по шашкам заподозрили в секс-утехах с 7-летней воспитанницей

79-летнего мужчину задержали, возбуждено уголовное дело
Олег ЛУГОВОЙ
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На время следствия мужчину заключили под стражу.На время следствия мужчину заключили под стражу.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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79-летний житель города Чебоксар каким-то образом договорился руководством одной из Новочебоксарских школ проводить во внеурочное время занятия по игре в шашки со своей 7-летней ученицей.

По версии следствия, днем 26 июля текущего года учитель шашек во время одного из занятий совершил в отношении девочки действия сексуального характера. В силу своего возраста та не могла оказать ему должного сопротивления. Но тем же вечером она рассказала обо всем своей матери. Женщина тут же обратилась в правоохранительные органы.

79-летнего учителя по шашкам задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье «действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней с использованием ее беспомощного в силу возраста состояния».

- В настоящий момент мужчина заключен под стражу. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе и психиатрические. Расследование продолжается, - сообщают в СУ СКР Чувашии.

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