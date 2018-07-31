На озере Средний Кабан в Казани умер белый лебедь
Одна из возможных причин смерти птицы - грязная вода
Фото: соцсети
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Очередной инцидент произошел в Казани. Сегодня жители города, проходя мимо озера Средний Кабан нашли в воде мертвого белого лебедя.
Очевидцы трагедии сразу же начали искать причину гибели лебедя. Одна из них - грязная вода в озере. Впрочем, окончательные причины трагедии предстоит выяснить специалистам.
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