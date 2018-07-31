2018-07-31T18:09:17+03:00
Происшествия

Руководителя казанского филиала страховой компании за хищение 400 миллионов рублей хотят отправить в колонию на 7 лет

Дарье Алякиной суд начал оглашать приговор
Олег ЛУГОВОЙ
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Подсудимая свою вину не признала.Подсудимая свою вину не признала.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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41-летняя доцент КФУ Дарья Алякина обвиняется в мошенничестве. Разбирательства окончены и накануне суд начал зачитывать приговор. Этот процесс затянется, ведь объем обвинительного заключения более тысячи страниц.

Напомним, по версии следствия, Алякина с 2008 года в течение 6 лет, занимая должность руководителя казанского филиала страховой компании, смогла похитить у головного офиса в Москве 400 млн рублей.

Утверждается, что обвиняемая заключила фиктивные договоры с подконтрольными ей фирмами, которые так и не получали страховые полисы. После подписания всех документов, деньги перечислили на счета тех самых фирм.

Свою вину Дарья Алякина так и не признала. Из-за гражданского иска по нанесенному ущербу, на ее имущество наложили арест.

- Гособвинитель просит приговорить Алякину к 7 годам колонии общего режима, со штрафом в размере 1 млн рублей. Продолжение процесса ожидается 3 августа, - сообщают в прокуратуре Татарстана.

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