Лебедь Зигфрид, после гибели партнерши на казанском Черном озере, поселится в пруду элитного отеля под Казанью

31 Июль 17:29 2018-07-31T17:29:34+03:00

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Раньше Зигфрида могли кормить и гладить все посетители казанского парка «Черное озеро». Пара была очень дружелюбной и даже принимала пищу с рук. Теперь это будет доступно только постояльцам элитного гостиничного комплекса на берегу Волги - «Камский трофей».

Птиц городуподарили 2 июня. А в начале июля собака загрызла самку австралийского черного лебедя Одиллию. После этого самец попал в Центр реабилитации хищных птиц. Три недели Зигфрида обследовали врачи и проверяли его на птичий грипп. Теперь он готов к тому чтобы его снова выпустили в открытый водоем.

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