5 августа смотровая площадка Центра семьи «Казан» будет работать до полуночи

31 Июль 15:50 2018-07-31T15:50:43+03:00

Она возобновит свою работу после ЧМ-2018

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Виды столицы Татарстана с высоты 32 метров станут доступны жителям и гостям города уже со 2 августа. Напомним, закрытие смотровой площадки Центра семьи «Казан», а также прекращение там торжественной регистрации браков, произошло в связи с проведением около Центра фан-феста ЧМ-2018.

Теперь площадку снова открывают. Она будет работать по вторникам с 10.00 до 18.00, а со среды по субботу – с 10.00 до 19.00, также по воскресеньям с 11.00 до 19.00. Стоимость билета осталась на уровне 100 рублей.

При этом в связи с 5-летием Центра семьи «Казан» 5 августа смотровая площадка будет открыта до полуночи. Посетителям представится уникальная возможность проводить летний закат и понаблюдать за звездами.

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