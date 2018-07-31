В Альметьевске появятся девятиметровые американские горки

31 Июль 16:32 2018-07-31T16:39:04+03:00

Они могут начать работать уже в эти выходные

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Обновление городского парка в Альметьевске идет полным ходом. Сейчас там завершают монтаж важного объекта. Это будут первые серьезные американские горки за всю историю города.

Высота самого высокого участка спирали составит девять метров. Предыдущий подобный аттракцион был на четыре метра ниже. Работает он в двух режимах, поэтому кататься на нем смогут как дети, так и взрослые любители острых ощущений.

Если все пойдет по плану, скоро за дело возьмутся электромонтеры и в выходные горки примут первых посетителей.

Сейчас в парке работает 29 аттракционов - новые американские горки произведены итальянской кампанией «Формула виати» и появятся взамен старого аттракциона, прослужившего 16 лет.

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