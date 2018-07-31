В Казани автовышка сбила велосипедиста
Авария произошла в Авиастроительном районе столицы Татарстана. По предварительным данным, водитель автовышки сбил велосипедиста, проезжающего по обочине улицы Беломорская на перекрестке с улицей Бестужева.
Как сообщают очевидцы, велосипедист получил серьезные травмы, доставлен в больницу. По их же словам, водитель автовышки не соблюдал дистанцию, в результате чего и произошла авария.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции Казани.
Как сообщили в Госавтоинспекции Казани, велосипедист скончался от полученных травм.
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