В Казани автовышка сбила велосипедиста

31 Июль 15:18 2018-07-31T16:16:37+03:00

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Авария произошла в Авиастроительном районе столицы Татарстана. По предварительным данным, водитель автовышки сбил велосипедиста, проезжающего по обочине улицы Беломорская на перекрестке с улицей Бестужева.

Как сообщают очевидцы, велосипедист получил серьезные травмы, доставлен в больницу. По их же словам, водитель автовышки не соблюдал дистанцию, в результате чего и произошла авария.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции Казани.

Как сообщили в Госавтоинспекции Казани, велосипедист скончался от полученных травм.

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