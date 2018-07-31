Житель Татарстана в драке проколол родной сестре глаз

31 Июль 17:50 2018-07-31T17:50:25+03:00

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Накануне между жителем села Новая Мурзиха Елабужского района и его родной сестрой произошла ссора. 56-летний мужчина несколько дней подряд выпивал со своей 54-летней родственницей.

И в один из моментов они не сошлись во взглядах и начали ругаться. В разгар ссоры мужчина нанес женщине сильный удар по лицу. Пострадавшую доставили в больницу с проникающим ранением глаза.

Правоохранители выясняют все подробности произошедшего. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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