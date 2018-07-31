В Татарстане в офис асфальтового завода залетела редкая летучая мышь кровопийца
Когда сотрудники асфальтового завода в селе Танайка в пригороде Елабуги пришли утром на работу, то увидели на стене непонятное спящее животное.
Маленький мышонок с крыльями вцепился пальцами в рельефные обои и дремал вниз головой. Сотрудники решили не трогать животное и позвонили в национальный парк «Нижняя Кама».
Биологи приехали на место, разбудили летучую мышь и поместили в коробку. Отправив ее фотокарточку специалистам в Киров, оказалось, что заводчанам попался редкий экземпляр самца Ночницы Брандты.
Это мало изученный и недавно выделенный вид летучих мышей. Он даже занесен в Красную книгу. Размер зверька не более 5 сантиметров. Стайка таких особей может за ночь обескровить взрослого быка.
Охотится мышь по берегам водоемов в ночное время. А в кабинет попала через открытое окно. В офисе для мыши оказалась очень комфортная среда - там тепло и сухо.
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