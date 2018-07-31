В Татарстане в офис асфальтового завода залетела редкая летучая мышь кровопийца

31 Июль 14:58 2018-07-31T14:58:23+03:00

Ночница Брандта охотилась ночью и оказалась в здании, когда там не было людей

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Когда сотрудники асфальтового завода в селе Танайка в пригороде Елабуги пришли утром на работу, то увидели на стене непонятное спящее животное.

Маленький мышонок с крыльями вцепился пальцами в рельефные обои и дремал вниз головой. Сотрудники решили не трогать животное и позвонили в национальный парк «Нижняя Кама».

Биологи приехали на место, разбудили летучую мышь и поместили в коробку. Отправив ее фотокарточку специалистам в Киров, оказалось, что заводчанам попался редкий экземпляр самца Ночницы Брандты.

Это мало изученный и недавно выделенный вид летучих мышей. Он даже занесен в Красную книгу. Размер зверька не более 5 сантиметров. Стайка таких особей может за ночь обескровить взрослого быка.

Охотится мышь по берегам водоемов в ночное время. А в кабинет попала через открытое окно. В офисе для мыши оказалась очень комфортная среда - там тепло и сухо.

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