2018-07-31T14:29:34+03:00
Экономика

В Казани на то, чтобы привести в порядок парки и скверы, готовы максимум потратить 562 миллиона рублей

На сайте госзакупок появился соответствующий тендер
Олег ЛУГОВОЙ
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Все работы должны быть завершены к 1 июля 2019 года.Все работы должны быть завершены к 1 июля 2019 года.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Так, например, хотят привести в порядок сквер «Ак чачаклар», Фестивальный бульвар, который открыли к ЧМ-2018 в Ново-Савиновском районе Казани, парк возле ЖК «Комсомолец» и парк «Крылья Советов». На все это готовы потратить максимум 562 миллиона рублей. Все работы подрядчик, выигравший эти торги, должен будет закончить к 1 июля следующего года.

Помимо этого, Горкинско-Ометьевский лес хотят соединить с улицей Фучика и проспектом Победы. А улицу Фучика от магазина «Солнышко» за 60 миллионов рублей хотят соединить пешеходным бульваром с проспектом Победы до входа в ТЦ «Южный» и «Мегастрой». Выигравший этот тендр подрядчик также должен будет успеть все сделать к 1 июля 2019 года.

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