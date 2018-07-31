В Татарстане пьяная мать выбросила из окна свою трехмесячную дочь

31 Июль 13:54 2018-07-31T13:55:12+03:00

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Уголовное дело в отношении 23-летней Ангелины Кобзевой возбуждено по статье "Покушение на убийство малолетнего".

Как сообщили в СУ СКР Татарстана, 30 июля в Чистополе молодая мать и ее сожитель вместе с двумя детьми - 10-летним мальчиком и трехмесячной дочерью Кобзевой, пришли в гости к друзьям.

Там они выпили, и когда хозаева ушли спать, женщина поссорилась со своим сожителем. Заявив мужчине, что их ребенок никому из них не нужен, она взяла девочку за ноги и выбросила из окна второго этажа. Но тут же опомнилась и бросилась на улицу, а мальчик начал будить соседей, который и вызвали "скорую".

Младенец с тяжелыми травмами головы отправленна в ДРКБ..

В настоящее время Кобзева задержана. Решается вопрос об избрании для нее меры пресечения.

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