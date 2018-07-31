2018-07-31T13:31:13+03:00
Происшествия

В Чувашии женщина-водитель погибла в аварии с "Газелью", ее дети получили травмы

По предварительным данным, погибшая превысила безопасную скорость [фото]
Лика ИСАЕВА
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Фото с места происшествияФото с места происшествияФото: МВД по Чувашской Республике
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Во вторник, 31 июля, в 6.10 на 11-м километре автодороги А-151 в Цивильском районе неподалеку от села Новое Сорбеево 32-летняя женщина-водитель, по предварительным данным, превысила безопасную скорость, выехала на встречку и врезалась в "Газель".

Несмотря на то, что водитель грузовичка предпринял попытку уйти от столкновения, это сделать не удалось. Удар был такой силы, что легковушка превратилась в груду искореженного железа.

Погибла женщина-водитель, травмы различной степени тяжести получили два ее ребенка - четырех и 10-ти лет, который также находились в салоне иномарки. В больницу отправлен и водитель "Газели".

Водитель "Газели" пытался избежать столкновения Фото: МВД по Чувашской Республике

Водитель "Газели" пытался избежать столкновенияФото: МВД по Чувашской Республике

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