В Набережных Челнах во время пробежки сбили насмерть молодого человека

31 Июль 12:46 2018-07-31T12:46:35+03:00

По предварительным данным, он выбежал на дорогу на "красный" сигнал светофора

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Наезд произошел 30 июля в 21.55 на проспекте Сююмбике в Набережных Челнах. По предварительным данным, что подтверждают записи с видеорегистратора автомобиля, 23-летний молодой человек занимался спортом, и во время пробежки выбежал на дорогу на "красный" сигнал светофора.

В это время там начал движение автомобиль "Шкода Октавия", которым управлял 23-летний молодой человек. Избежать наезда не удалось, от полученных смертельных травм пешеход скончался на месте происшествия.

На месте аварии работали сотрудники "скорой помощи" и Госавтоинспекции Татарстана.

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