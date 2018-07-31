2018-07-31T12:03:49+03:00
Общество

В казанском ЖК «Соловьиная роща» школа откроется в сентябре 2019 года

Мэр города Ильсур Метшин поручил подрядчику не затягивать со сдачей объекта
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: metshin.ruФото: metshin.ru
Изменить размер текста:

Ход строительства школы возле ЖК «Соловьиная роща» по улице Рауиса Гареева проинспектировал мэр Казани Ильсур Метшин. Он поручил подрядчику не затягивать сдачу объекта. Дело в том, что учреждение должно открыть свои двери для учеников к началу сентября 2019 года.

По сути, на том участке по проекту должно в итоге появиться две школы на 1224 детей каждая с общей спортплощадкой.

Здания будут типовыми, как на улице Минская, которая также начнет работать в следующем году. Речь идет о современной школе с двумя бассейнами – 25- и 12-метровым, двумя спортивными залами и оснащением. В ней будут предусмотрены все ступени образования с 1 по 11 классы.

Отметим в городе сейчас строится сразу нескольких школ. Так, к сентябрю 2018 года плданируется сдать объекты в ЖК «Светлая долина», ЖК «Салават купере», а в 2019-ом и в ЖК «Весна».

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «На злобу дня!»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Чувашии погиб из-за непотушенной сигареты
В Татарстане сотрудники Росгвардии задержали мужчину, ограбившего офис микрофинансовой компании
Белоруссия запретила ввоз куриц, а также яиц из Чувашии и Марий Эл
В Казани на проведение фестиваля «Аксенов-Фест-2018» потратят более 5 миллионов рублей
Житель Чувашии расправился с женщиной, отказавшей ему в любви
В Чебоксарах водители иномарок подрались в очереди за бургерами
По ночным Чебоксарам разгуливал двухлетний мальчик в одном памперсе
19 августа на Яблочный спас казанцев будут угощать пиццей
В Татарстане по подозрению в серии краж задержали троих граждан Ирана
В Чувашии на трассе М-7 произошло ДТП с маршруткой: пострадали два человека
В Татарстане выпущен Коран в малом формате
В Альметьевске появится 7-метровый cкульптура «Каракуз» от Даши Намдакова
Полицейские поймали мошенницу обманувшую жительницу Казани при покупке брендовых игрушек
В Татарстане спасатели проломили стену детсада, чтобы спасти котенка
В 2019 году за лесами Татарстана будут наблюдать из космоса
«Ростелеком» интегрировал «Виртуальную АТС» с amoCRM
Президент Татарстана в Набережных Челнах торжественно открыл новое здание городского суда
Жителей Вахитовского района Казани ждут беспросветные выходные
В Татарстане минивен вылетел в кювет: пострадали трое детей и их мать
В Казани стало больше Каримов и Амелий
В Татарстане оторванное колесо стало причиной ДТП с микроавтобусом, краном, «Газелью» и иномаркой
В Чувашии убийцу задержали за изнасилование незнакомки
В Татарстане утвердили трех новых резидентов ТОСЭР
Татарстан будет производить медицинских роботов в Узбекистане
В Казани на время праздника "Я выбираю небо!" перекрыли улицы Сибгата Хакима и Бондаренко
В Татарстане во время пожара погиб мужчина