В казанском ЖК «Соловьиная роща» школа откроется в сентябре 2019 года

31 Июль 12:03 2018-07-31T12:03:49+03:00

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Ход строительства школы возле ЖК «Соловьиная роща» по улице Рауиса Гареева проинспектировал мэр Казани Ильсур Метшин. Он поручил подрядчику не затягивать сдачу объекта. Дело в том, что учреждение должно открыть свои двери для учеников к началу сентября 2019 года.

По сути, на том участке по проекту должно в итоге появиться две школы на 1224 детей каждая с общей спортплощадкой.

Здания будут типовыми, как на улице Минская, которая также начнет работать в следующем году. Речь идет о современной школе с двумя бассейнами – 25- и 12-метровым, двумя спортивными залами и оснащением. В ней будут предусмотрены все ступени образования с 1 по 11 классы.

Отметим в городе сейчас строится сразу нескольких школ. Так, к сентябрю 2018 года плданируется сдать объекты в ЖК «Светлая долина», ЖК «Салават купере», а в 2019-ом и в ЖК «Весна».

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