2018-07-31T11:43:24+03:00
Авто

Казанцы смогут арендовать автомобиль с полным баком за 2 тысячи рублей

Правда есть лимит поездки - 150 километров
Владимир КРУПСКИЙ
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Автомобиль можно арендовать и поминутно.Автомобиль можно арендовать и поминутно.Фото: Евгения ГУСЕВА
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С 1 августа у казанцев появится возможность взять в аренду автомобиль. В столице Татарстана заработает каршеринг Тимкар. Пока казанским автомобилистам предложат воспользоваться пятью легковыми автомобилями "Датсун" с автоматической коробкой передач.

Если автомобиль нужен на несколько часов, то есть возможность оформить поминутную аренду. Стоимость одной минуты за рулем авто - 7 рублей. Правда, есть лимит - 90 километров. Если километраж будет превышен, то за каждый лишний километр предстоит заплатить еще по 7 рублей.

Если же брать машину на сутки, то это обойдется в 2000 рублей. Правда, и здесь есть свое ограничение - всего 150 километров. То есть, арендовать автомобиль и поехать, например, на юг или в условную Самару не получится.

Кстати, для автомобилистов предусмотрен бонус - бензин включен в стоимость аренды машин.

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