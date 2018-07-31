В Татарстане задержали браконьеров, отловивших около 200 раков

31 Июль 11:17 2018-07-31T11:17:50+03:00

Теперь им грозит солидный штраф или лишение свободы

Изменить размер текста: A A

Сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам задержали несколько человек, которые незаконно ловили раков. Всего у них изъяли 193 рака и 144 раколовки.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с применением самоходного транспортного плавающего средства группой лиц по предварительному сговору или организованной группой". Злоумышленникам грозит штраф от 500 тысяч до одного миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»