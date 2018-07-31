2018-07-31T10:13:32+03:00
Общество

Казанцев зовут на фестиваль творчества в Горкинско-Ометьевском лесу

Open Art Festival пройдет уже в третий раз
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: мэрия Казани.Фото: мэрия Казани.
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4 августа в Горкинско-Ометьевском лесу Казани пройдет ежегодный фестиваль совместного творчества Open Art Festival. В этом году организаторы подготовили насыщенную культурно-развлекательную программу для жителей и гостей города. На территории всего фестиваля будут выступать уличные музыканты, артисты, писатели и поэты, художники.

- Для горожан приготовят хендмейд-маркет, фудкорт, сцену с авторской музыкой, перформансами, театральными постановками и танцами. Кроме того, гостей порадуют экскурсии по фестивалю, «фотосушка», зона отдыха, фотозона, а все желающие смогут принять участие в творческих мастер-классах, - отметили в пресс-службе управления культуры.

В Казани Open Art Festival пройдет в третий раз. Фестиваль начнется в 11.00 и продлится до 21.00.

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