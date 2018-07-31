2018-07-31T10:32:45+03:00
Происшествия

В Марий Эл спасатели подняли со дна водоемов тела двух утонувших

В операциях принимали участие сотрудники Марийской аварийно-спасательной службы
Лика ИСАЕВА
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На месте работали водолазыНа месте работали водолазыФото: Из материалов пресс-службы
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Еще два человека утонули в республике за прошедшую неделю. В поселке Визимьяры 28 июля ушел купаться на озеро и не вернулся 42-летний мужчина. Заявление о розыске подавал его брат. 29 июля на берегу была найдена его одежда. Искали мужчину сначала в лесу, но бесполезно. Водолазы-спасатели подняли тело утонувшего и передали сотрудникам полиции.

Еще одна 32-летняя жительница Козьмодемьянска утонула во время купания в деревне Чермышево в Горномарийском районе республики. В службу "112" позвонил мужчина и сообщил, что на плотине утонула девушка. Он сам попытался поднять ее тело со дна водоема, но не смог. Полицейские нашли вещи девушки на берегу, а саму ее найти не удалось.

Отыскали тело погибшей сотрудники Козьмодемьянской аварийно-спасательно группы. Они подняли утонувшую на берег и передали сотрудникам полиции.

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