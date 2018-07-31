В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Между рядами"

31 Июль 10:55 2018-07-31T10:56:09+03:00

Кадр из фильма Фото: кадр из фильма

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На два дня раньше официальной премьеры пройдет показ новой немецкой драмы режиссера Томаса Штубера "Между рядами".

Кристиан — новичок в дружной семье огромного супермаркета. В мире бесконечных стеллажей Кристиан встречает Марион из отдела сладостей. Между ними пробегает искра, а кофейный автомат превращается в место для робких встреч. Однако Марион замужем, а Кристиан слишком застенчив, чтобы сделать первый шаг.

В ролях: Сандра Хюллер, Франц Роговский, Петер Курт, Хеннинг Пекер, Герди Цинт, Матиас Бреннер, Рамона Кюнце-Либнов, Андреас Леупольд, Штефен Шойман, Клеменс Мейер и другие.

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