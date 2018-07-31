В Татарстане появятся 97 новых спортивных площадок

31 Июль 09:52 2018-07-31T09:52:00+03:00

На эти цели выделили 310 миллионов рублей

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В Татарстане до конца года планируется заметно увеличить количество спортплощадок. Так, по словам начальника управления развития строительного комплекса Динара Сагдатуллина, в республике появятся 97 новых спортивных объектов. На эти цели выделили 310 миллионов рублей.

- С момента реализации программы с 2013 по 2016 годы в Республике Татарстан построена 671 спортивная площадка с общим объемом финансирования 1 491,6 миллионов рублей. В 2017 году построено 120 спортивных площадок, - отметил Динар Сагдатуллин.

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