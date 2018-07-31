От Лондона и Парижа до Мурманска и Астрахани: Куда планируют летать из аэропорта Казани

31 Июль 09:17 2018-07-31T09:17:23+03:00

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Аэропорт Казани планирует существенно расширить географию полетов. Так, по словам директора по стратегическому развитию Международного аэропорта «Казань» Вероники Акташевой, в число европейских городов, с которыми запланировано воздушным путем соединить столицу Татарстана входят Париж, Милан, Лондон, Мюнхен, Берлин и ряд других городов.

Кроме того, в планах появление рейсов в столицы Китая, Израиля и Ирана - Пекин, Тель-Авив и Тегеран.

Планируется увеличение рейсов и на внутриросийских направлениях. Так, в числе городов, куда в ближайшее время можно будет летать из Казани входят Астрахань, Иркутск, Красноярск, Челябинск, Грозный, Мурманск и некоторые другие города.

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