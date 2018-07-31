Пенсионер из Татарстана украл алкоголь себе на День Рожденья
Вечером 30 августа сотрудники полиции Набережных Челнов приехали по вызову в продуктовый магазин, расположенный на улице Татарстан. К этому времени представители объединения охраны «Дельта» задержали там пожилого мужчину. Пенсионер пытался вынести из магазина алкогольную продукцию на сумму 440 рублей, спрятав ее под одеждой.
Как объяснил дедушка - через три дня ему исполняется 63 года, а денег на празднование дня рождения ему не хватает. Поэтому он решился на кражу и пытался вынести алкоголь из магазина. Сотрудники полиции проведут разбирательство.
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