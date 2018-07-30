Топ самых высокооплачиваемых работ Казани за июль-2018

30 Июль 19:39 2018-07-30T19:39:32+03:00

В каждом из случаев нужно соответствовать указанным требованиям. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На первом месте вакансии с зарплатой до 150 000 рублей

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По данным портала Superjob.ru в июле на первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых работ по Казани вышла должность начальника отдела развития розничной сети.

В объявлении обещается зарплата от 80 000 до 150 000 рублей. Среди требований к соискателю не только умение проводить переговоры, но и наличие водительских прав категории B.

Первое место эта должность по одинаковому предложению по зарплате делит с вакансией руководителя торгово-производственного филиала. Чтобы быть принятым на эту работу нужно соответствовать требованиям, состоящим из 12 пунктов. В том числе и знание основных программ 1-С и Excel, а также наличие своего автомобиля.

На фактическом втором месте должность биофармацевтического представителя. Одной из главных обязанностей которого является продвижение инновационных препаратов. Указан зарплата от 80 000 рублей.

На третьем месте вакансия программиста 1с - зарплата 70 000 рублей. Замыкает рейтинг предложенная должность главбуха с зарплатой 65 000 рублей.

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