2018-07-30T19:26:30+03:00
Происшествия

В Чувашии тело девочки, которая не умела плавать, нашли в реке Сура

В воде оно пробыло около двух суток
Олег ЛУГОВОЙ
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Девочка резко ушла под воду и пропала.Девочка резко ушла под воду и пропала.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Днем 28 июля в полицию Алатырского района поступило сообщение о том, что в реке Суре у села Междуречье утонула 14-летняя местная жительница. Ее тело смогли найти лишь 30 июля. По данному факту начата доследственная проверка.

На данный момент известно, что девочка в компании молодых людей в возрасте от 14 до 24 лет пошла на реку. При этом никто из них не умеет плавать. Поэтому подросток и купалась на мелководье. Однако из-за резкого перепада дна она ушла под воду и пропала.

- В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые проверочные мероприятия, назначена судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки будут принято процессуальное решение, - сообщают в следственном комитете Чувашии.

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