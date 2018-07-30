В Набережных Челнах на оживленной набережной неизвестный устроил стрельбу из пистолета

30 Июль 19:59 2018-07-30T19:59:35+03:00

В результате один человек был ранен

Изменить размер текста: A A

Во второй половине дня 30 июля на набережной Табеева раздались выстрелы. Прогуливающиеся дети и взрослые от неожиданности бросились по сторонам.

- На пешеходной набережной началась паника, - рассказывают очевидцы.

Перед этим на въезде туда около пункта проката велосипедов и сигвеев собрались около десяти молодых людей. Они громко спорили. В какой-то момент один из них вытащил травматический пистолет и начал стрелять. После инцидента участники конфликта разбежались.

На земле остался лежать раненный мужчина. Через несколько минут приехала полиция и «скорая». Пострадавшего госпитализировали. Правоохранительные органы начали проводить разбирательство и искать стрелка.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»