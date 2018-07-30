В Набережных Челнах на оживленной набережной неизвестный устроил стрельбу из пистолета
Во второй половине дня 30 июля на набережной Табеева раздались выстрелы. Прогуливающиеся дети и взрослые от неожиданности бросились по сторонам.
- На пешеходной набережной началась паника, - рассказывают очевидцы.
Перед этим на въезде туда около пункта проката велосипедов и сигвеев собрались около десяти молодых людей. Они громко спорили. В какой-то момент один из них вытащил травматический пистолет и начал стрелять. После инцидента участники конфликта разбежались.
На земле остался лежать раненный мужчина. Через несколько минут приехала полиция и «скорая». Пострадавшего госпитализировали. Правоохранительные органы начали проводить разбирательство и искать стрелка.
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