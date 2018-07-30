В Альметьевске из-за велогонки Tour de Tatarstan-2018 перекроют ряд улиц

30 Июль 18:40 2018-07-30T18:40:08+03:00

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Маршрут трассы шоссейной велогонки Tour de Tatarstan-2018 пройдет мимо главных достопримечательностей Альметьевска, живописного леса и притока реки Камы.

На время заезда - с 7.00 до 14.00, в городе перекроют движение транспорта по улице Шевченко на участке от улицы Ризы Фахретдина до кольца Альметьевск-Кульшарипово, также ограничения будут действовать на отрезке трассы Р-239 до кольца Альметьевск- Миннибаево. К велогонке там для автомобилистов установят временные знаки объезда.

Отмечается, что в рамках Tour de Tatarstan-2018 будут также проведены бесплатные соревнования на 800 метров и 5 километров для юных велогонщиков.

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